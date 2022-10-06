На авианаправление Самара – Минеральные Воды заметно снизились цены этой осенью

Изучались данные о билетах, оформленных для перелета с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рейтинг самых подешевевших авианаправлений на осень, составленный Туту.ру, вошел маршрут Самара – Минеральные Воды. Это направление заняло второе место в топ-20.

— Перелёты из Самары в Минеральные Воды стали доступнее на 35-36%. Средний чек в одну сторону снизился с 9 254 рублей до 5 938 рублей, — сообщает Туту.ру.

Изучались данные о билетах, оформленных для перелета с 1 сентября по 30 ноября 2022 года. В рейтинг вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 16% до 41%.

Список возглавил маршрут Чита — Хабаровск, цена которого на 41% ниже, чем годом раньше: она упала с 8 779 до 5 202 рублей в одну сторону. А на третьем месте оказался маршрут Хабаровск — Улан-Удэ, стоимость которого в 2021 года была 10 108 рублей, а стала 6 573 рубля в одну сторону.