В Самаре проведут литературный форум «Умный маршрут»

В Самаре обсудят место литературы в жизни жителей Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В Самаре стало известно о проведении литературного форума Российского общество «Знание» совместно с «Эксмо-АСТ». Мероприятие запланировано на 11 октября 2022 года.

По полученным данным, участники форума «Умный маршрут. Современная литература» смогут посетить лекции и дискуссии. Также специалисты дадут рекомендации начинающим писателям и поэтам. Чтобы участвовать в мероприятии, необходимо пройти бесплатную онлайн-регистрацию на сайте общества «Знание».

В Самаре форум проведут в Историческом парке «Россия – Моя история», по улице Красноармейской, 131, ТК Гудок, 3 этаж. Наставники обсудят с молодежью место литературы в жизни людей.