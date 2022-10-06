В Самарской области обнаружили старые артиллерийские снаряды в песчаном карьере

Снаряды покрылись коррозией. Фото: пресс-служба Росгвардии

В Самарской области сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряды. Информация о боеприпасах поступила в отделение правоохранителей.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, снаряды обнаружили на территории Сызранского района в песчаном карьере, рядом с селом Уваровка. На место происшествия направили группу ОМОН «Орлан», которая разминировала предметы. Специалисты смогли идентифицировать находку как артиллерийские снаряды

Отмечают, что боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии. Взрывотехники уничтожили предметы в месте их обнаружения.