В Похвистневском районе Самарской области пешеходную зону преобразили в шикарный бульвар

Преображены фасады домов, поставлены скамейки, урны, фонари, сделаны клумбы. Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Удивительное преображение произошло в Похвистневском районе Самарской области. В результате комплексных ремонтных работ пешеходную зону превратили в шикарных бульвар.

— Благоустройство улицы Васильева в Похвистнево реализовано в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", — сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Раньше там были обычная асфальтовая дорожка, облезлые дома, на первом этаже которых виднелись ломбард и другие киоски с разноцветными вывесками. Большие неухоженные деревья, растущие как им вздумается, могли нанести ущерб во время сильного ветра.

пешеходная зона выглядела обычным образом. Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

Преображенная территория выглядит совсем иначе: созданы все условия для комфортных прогулок жителей. Ровные тротуарные дорожки соединяют воедино все ответвления, преображены фасады домов, поставлены скамейки, урны, фонари, сделаны клумбы. Маленькие аккуратные деревья высажены в ряд.