В Самарской области будут развивать мелиорацию и семеноводство

Рабочее совещание прошло под председательством Геннадия Котельникова Фото: Самарская губернская дума

В Самарской губернской думе на рабочем совещании под председательством Геннадия Котельникова обсудили вопросы законодательного регулирования в сфере мелиорации и семеноводства. Уборочная кампания 2022 года стала для самарских аграриев рекордной по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. В общей копилке сельчан уже свыше 3,3 млн тонн зерна.

Чтобы поддержать и улучшить эти результаты, необходимо уделять большое внимание мелиорации, заявили на совещании.

В частности, есть законодательные моменты, которые требуют изучения. Например, региональный закон «О земле» до 1 января 2024 года, который накладывает мораторий на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Самарской области. ПарламентарииВгубернии планируют провести анализ по всем муниципалитетам и принять взвешенное решение о необходимости продления моратория.

Также рассматривается возможность внесения поправок в Земельный кодекс РФ для полученияправа на оформление в собственность именно тех земельных участков, где расположены объекты мелиорации, чтобы аграрии развивали мелиорационную систему.

Еще одна важная задача – обеспечение качественным и районированным семенным материалом. Эту задачу активно решают и сами сельхозпроизводители. В специализированной исследовательской лаборатории КФХ Евгения Цирулева создают семенной материал элитных сортов картофеля, который оптимально подходит для выращивания на юге региона. Работа идет совместно с сотрудниками Самарского аграрного университета.

Для продолжения селекционной работы необходим доступ к коллекционным фондам семян, который сейчас закрыт для частных компаний. Решено подготовить проект обращения в адрес Правительства РФ о возможности допуска негосударственных семеноводческих лабораторий к коллекции генетических ресурсов растений.

Актуален для аграриев и вопрос лесомелиоративной защиты. Региональныйминсельхоз готовит госпрограмму, которая синхронизирует работу органов власти и собственников земли по восстановлению лесополос.

Подводя итог работы, председатель областного парламента Геннадий Котельников отметил: «Итоги сельскохозяйственного года для самарского АПК принесли новые рекорды и новые достижения. Уверен, что с помощью депутатов областного парламента, на законотворческой ниве появятся правовые акты для ещё лучших достижений аграриев Самарской области. В этом заинтересованы все: и органы госвласти, и сельхозтоваропроизводители, и наука».