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Общество6 октября 2022 9:25

Самарцам рассказали, что не стоит делать во время поиска работы

Эксперты поделились данными
Алена ПРОВКИНА
Во время поиска работы лучше не отвлекаться на ремонт и компьютерные игры

Во время поиска работы лучше не отвлекаться на ремонт и компьютерные игры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, что делать во время поиска работы. Директор департамента по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова рассказала самарцам о правилах.

Специалист отметила, какие действия лучше отложить до подписания трудового договора. Поиску работы часто мешают компьютерные игры. Стоит вернуться в реальность, чтобы погрузиться в подбор вакансий с головой. Также соискателям рекомендуют отвлечься от ремонта и трудозатратных действий, который могут помешать поиску.

Соискателю необходимо принять твердое решение о смене профессии. Если вы ощущаете, что хотите перемен, то стоит все силы направить на освоение новой профессии. При поиске работы самарцам рекомендуют проявлять больше активности и инициативы.