Стратегию социально-экономического развития Самары доработали и адаптировали к новым задачам

В нее заложены миссии и несколько целей, среди которых экономическое, социальное развитие. Фото: администрация Самары

Во вторник, 4 октября в «Точке кипения» Самарского университета обсудили стратегию социально-экономического развития Самары до 2025 года. Ее доработали и скорректировали.

— Стратегия развития Самары не может существовать без привязки к общим национальным целям и проектам, поэтому ее решили актуализировать, — рассказали в администрации Самары.

Одной из главных задач стратегии является обеспечение достойного места региона в ряду других сопоставимых по масштабу городов. Благодаря ее реализации произошли позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии города.

По словам ректора Самарского университета, Самара характеризуется высоким качеством трудовых ресурсов и лидирует среди крупных городов России по доле высококвалифицированных работников.

Видение Самары в 2025 году и отражено в стратегии. Также в нее заложены миссии и несколько целей, среди которых экономическое, социальное развитие, а также развитие самоуправления и городской среды.

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