Почти половина новых случаев коронавирусной инфекции приходится на Самару

За сутки проведели 10 967 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и районах Самарской области обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом 6 октября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Всего подтвердили 922 случая COVID-19, из них 337 – в г. Самара, 300 – в г. Тольятти, 30 – в г. Сызрань, 28 – в г. Новокуйбышевск, 20 – в г. Жигулевск, 17 – в г. Отрадный, 16 – в Волжском районе, 15 – в Безенчукском районе, 14 – в Хворостянском районе, 13 – в Сергиевском районе, 12 – в г. Чапаевск, по 11 – в Большеглушицком, Приволжском и Похвистневском районах.

По 10 заболевших – в г. Похвистнево и Кинель-Черкасском районе, по 9 – в Елховском и Красноармейском районах, по 8 – в Богатовском и Пестравском районах, по 7 – в Ставропольском и Сызранском районах, 6 – в Борском районе, по 3 – в г. Октябрьск и Шигонском районе, по 2 – в Большечерниговском и Челно-Вершинском районах, по 1 – в Алексеевском, Камышлинском и Нефтегорском районах.

Всего 827 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. За сутки проведели 10 967 лабораторных исследований на КВИ, 95 человек выявили при профилактическом обследовании без клинических проявлений.