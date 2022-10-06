Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 10:17

В Тольятти проведут рекультивацию свалки возле АвтоВАЗагрегата

Город получил средства для ликвидации мусорки
Алена ПРОВКИНА
К работам приступят после определения подрядчика. Фото: городская администрация

К работам приступят после определения подрядчика. Фото: городская администрация

В город Тольятти Самарской области направили средства из федерального бюджета для рекультивации территории. Возле бывшего АвтоВАЗагрегата ликвидируют свалку.

По данным городской администрации, благодаря региональному проекту «Чистая страна» в Комсомольском районе проведут необходимые работы для рекультивации участка. Свалка возникла еще в советское время. Территорию выделили для промышленных отходов. В прошлом году Минприроды включило свалку в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Из федеральной казны выделят 329,6 миллионов рублей на рекультивацию. Бюджет распределили на три года. Изменения позволяют провести конкурс по определению подрядчика.