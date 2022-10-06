В Тольятти проведут рекультивацию свалки возле АвтоВАЗагрегата

К работам приступят после определения подрядчика. Фото: городская администрация

В город Тольятти Самарской области направили средства из федерального бюджета для рекультивации территории. Возле бывшего АвтоВАЗагрегата ликвидируют свалку.

По данным городской администрации, благодаря региональному проекту «Чистая страна» в Комсомольском районе проведут необходимые работы для рекультивации участка. Свалка возникла еще в советское время. Территорию выделили для промышленных отходов. В прошлом году Минприроды включило свалку в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Из федеральной казны выделят 329,6 миллионов рублей на рекультивацию. Бюджет распределили на три года. Изменения позволяют провести конкурс по определению подрядчика.