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Происшествия6 октября 2022 10:22

Оперативники задержали экс-главбуха самарской школы из-за взяток

Женщину уличили 10 эпизодах преступления
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший главный бухгалтер одного из общеобразовательных учреждений попала под уголовное дело. Женщину заподозрили в получении взяток, следствие обнаружило 10 эпизодов преступления.

Как сообщили в СУ СК по региону, противоправная деятельность велась с мая по октябрь 2019 года. Следствие полагает, что главбух за взятки заключала договоры с предпринимателем. Тот должен был заниматься техобслуживанием компьютеров, однако по факту работы не велись.

– По договоренности мужчине перечислялись деньги в соответствии с условиями заключенных соглашений, часть из которых передавалась подозреваемой, – рассказали в СУ СК по региону.

В общей сложности экс-главбух получила порядка 695 тысяч рублей. Женщину задержали, в отношении нее было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Расследование продолжается.