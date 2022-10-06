Самарец протестировал дорогу на ремонтируемом Южном мосту

Специалисты продолжают ремонт. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают ремонтировать деформационные швы на Южном мосту. Работы планируют завершить 10 октября 2022 года.

Самарский городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в социальных сетях. Местный житель протестировал дорогу и показал процесс ремонта. Ранее специалисты сообщали, что работы на Южном посту проведут за неделю. В комментариях под видео пользователи не в восторге от полученного результата и надеются, что за оставшиеся 4 дня станет намного лучше.

Судя по кадрам, машины продолжают «прыгать» на швах. Напомним, из-за проводимых работ движение по путепроводу «Аврора» и Южному мосту в часы пик может быть затруднено.