В Самарской области пьяный 56-летний мужчина сообщил в полицию о «заминировании» Жигулевской ГЭС

После тщательной проверки подтвердили, что сообщение было ложным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 56-летний сотрудник организации позвонил в полицию и сообщил о «заминировании» Жигулевской ГЭС.

— Ложная информация о готовящемся взрыве поступила днем 27 июня этого года оператору службы «112», — сообщили в прокуратуре Самарской области.

На место были привлечены сотрудники всех специализированных служб. Были нарушены общественная безопасность и нормальное функционирование органов власти. После тщательной проверки подтвердили, что сообщение было ложным.

Мужчине может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет. У жителя Жигулевска есть шесть непогашенных судимостей, в том числе за убийство. Его супруга в настоящий момент также отбывает наказание за убийство. Уголовное дело направлено в суд.