В Самаре инструктора по вождению признали виновным за получение взятки в 152 тысячи рублей

Инструктор должен был посодействовать в получении водительских прав. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре преподаватель по обучению вождению одной из частных автошкол города получил взятку в размере 152 тысяч рублей. Его признали виновным.

— Вечером 17 февраля этого года мужчина рядом с жилым домом по улице Стара-Загора в Кировском районе взял от местного жителя денежные средства, — сообщает СУ СК по Самарской области.

Инструктор должен был посодействовать в получении водительских прав для 4-х людей без прохождения обучения и сдачи экзамена. Возможность исполнить обещанное мужчине не предоставилась, так как после получения денег его задержали.

Суд признал мужчину виновным. Его обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.