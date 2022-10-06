Президент подписал указ о назначении Александра Афанасьева на новую должность в сентябре 2022 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Назначен новый заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области. Этот пост занял полковник полиции Александр Афанасьев. Президент России подписал указ о его назначении в сентябре 2022 года.

Александру Афанасьеву 45 лет. В органах внутренних дел он работает с 1997 года. Службу начинал с должности милиционера УВО при ГУВД Санкт-Петербурга. В 2017 году он перебрался в Магаданскую область. Там занял пост начальника управления по работе с личным составом УМВД по региону.

Спустя примерно год Александра Афанасьева назначили на аналогичную должность в ГУ МВД по Самарской области. Как сообщает региональный главк, полковник имеет ведомственные награды и является участником боевых действий.

Напомним, ранее президент России назначил нового начальника ГУ МВД по Самарской области. Им стал генерал-лейтенант Игорь Иванов, который до этого трудился на аналогичной должности в Кемеровской области.

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