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Общество6 октября 2022 11:11

В Самаре провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Мониторинг проводят в сетевых и несетевых магазинах города

Мониторинг проводят в сетевых и несетевых магазинах города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, как меньше тратить в магазинах. В областном центре вновь провели проверку цен.

По данным городской администрации на 6 октября 2022 года, выгоднее всего купить охлажденную курицу за 136 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района. Репчатый лук за 18,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Сахар-песок за 58,99 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Говядину (кроме бескостного мяса) за 350 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Подобные проверки помогают отслеживать запас продовольствия. Все адреса и цены указаны на сайте мэрии.