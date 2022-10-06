В Богатовском районе власти заплатят за гибель ребенка от упавшей ветки

Трагедия произошла летом 2019 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация села Богатое заплатит компенсацию морального вреда в пользу отца ребенка, погибшего от упавшей ветки. Соответствующее решение принял суд.

Напомним, трагедия произошла 5 августа 2019 года в поселке Заливной Богатовского района. 6-летний мальчик гулял около одного из домов, когда на него рухнула ветка тополя. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики боролись за жизнь малыша, однако спасти его не удалось.

В отношении главы поселения возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Следствие посчитало, что он не обезопасил деревья, хотя жители неоднократно высказывали жалобы. Его приговорили к 1,5 годам условного срока.

Позднее суд рассмотрел иск от прокурора района. Он требовал взыскать с администрации компенсацию морального и материального вреда в пользу отца ребенка.

Суд удовлетворил требования. Согласно решению, местные власти должны заплатить отцу погибшего мальчика 55,9 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба и 1 млн. рублей - в счет компенсации морального вреда, пишет ВолгаНьюс.