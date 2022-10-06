Погрузка на Куйбышевской железной дороге выросла до 5,2 млн тонн в сентябре 2022 года

Грузооборот в сентябре 2022 года составил 11,4 млрд тонно-км / Фото: КбшЖД

На Куйбышевской железной дороге выросла погрузка. В сентябре 2022-го она составила 5,2 млн тонн. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается грузооборота, то он в сентябре 2022 года, наоборот, снизился – до 11,4 млрд тонно-км (-17%). С учетом пробега порожних вагонов грузооборот сократился на 15,1% и составил 14,5 млрд тонно-км.

За девять месяцев 2022 года погрузка на Куйбышевской магистрали составила 47,5 млн тонн. Это на 0,6% меньше показателей аналогичного периода 2021-го. Было погружено 28,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 3,5 млн тонн химикатов и соды, 3 млн тонн строительных грузов, 2,9 млн тонн промсырья и формовочных материалов, 2,7 млн тонн химических и минеральных удобрений.

Грузооборот с начала 2022 года – 114,5 млрд тонно-км (-2,1%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 142 млрд тонно-км (-2%).