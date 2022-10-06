Как исполнить мечту

И вроде бы цена не высокая, но свободных средств для этого нет. Что же тогда делать? Отказываться? Занимать у друзей? Начинать копить?

Разберем 3 самых простых и доступных варианты, которые позволят не упустить выгодное предложение, а возможно и товар вашей мечты.

POS-кредит

Сейчас уже стало привычным, когда в магазинах можно оформить экспресс-кредит. Это довольно удобный сервис, потому что для оформления кредита нет необходимости ехать в офис банка, собирать большое количество документов – как правило хватает паспорта и банковской карты. POS-кредиты сегодня пользуются высокой популярностью. По данным Сбербанка за 8 месяцев 2022 года в Самарской области в 3,6 раз вырос спрос на POS-кредиты Сбера по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также произошёл рост портфеля POS-кредитов Сбербанка в регионе – он увеличился в 2,2 раза.При этом средний размер такого кредита составляет около 40 тысяч рублей, а срок погашения около 10 месяцев.

Популярность POS-кредитов подтверждают и эксперты. По словам Александра Анащенко, председателя Поволжского банка Сбербанка спрос на них растет: «Наши клиенты ценят оперативность и возможность решать свои задачи здесь и сейчас. POS-кредиты – это удобный и актуальный финансовый механизм, который позволяет оперативно оформить кредит непосредственно в точке продаж, без посещения банка. Наш сервис «Покупай со Сбером» пользуется высоким спросом, и мы постоянно его совершенствует, в соответствии с запросом наших клиентов».

Кредитная карта

Альтернативой POS-кредиту может стать кредитная карта. Это удобный механизм, тем более, что сегодня банки предлагают очень приятные условия: длительный беспроцентный период, пониженные ставки на некоторые категории товаров и т.д. Например, по кредитной СберКартельготный период составляет 120 дней.

Накопления

Это, пожалуй, самый простой и понятный механизм. Однако, при грамотном финансовом поведении, основная часть средств хранится на вкладе. Снимая с вклада средства раньше запланированного срока, можно потерять часть дохода. Если это не смущает, то покупать можно на собственные накопления.

Всегда важно помнить, что любая покупка должна быть рациональна обдумана, чтобы исключить импульсивные приобретения, которые могут доставить сиюминутную радость, но в будущем никак не будут использоваться.