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Общество6 октября 2022 11:45

В Самарской области коллекторов привлекут к ответственности за нарушение закона

Возбуждены административные дела
Алена ПРОВКИНА
Руководство организации привлекли к ответственности

Руководство организации привлекли к ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области коллекторская организация решила «выбивать» деньги из родственников должников. Прокуратура провела проверку.

По информации ведомства Самарской области, в Комсомольском районе после обращения жителя в деятельности организации выявили нарушения прав кредитора. Коллекторы звонили и рассылали сообщения родственникам должника. Отмечают, что закон запрещает подобные действия.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены административные дела. Их привлекли к ответственности. Неправомерные звонки родственникам были прекращены.