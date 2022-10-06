В Самарской области коллекторов привлекут к ответственности за нарушение закона

Руководство организации привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области коллекторская организация решила «выбивать» деньги из родственников должников. Прокуратура провела проверку.

По информации ведомства Самарской области, в Комсомольском районе после обращения жителя в деятельности организации выявили нарушения прав кредитора. Коллекторы звонили и рассылали сообщения родственникам должника. Отмечают, что закон запрещает подобные действия.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены административные дела. Их привлекли к ответственности. Неправомерные звонки родственникам были прекращены.