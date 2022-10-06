В Самарской области снесли газозаправочную станцию, под которую незаконно сдали территорию

Суд обязал снести торговый павильон, колонку и автоцистерну. Фото: ГУ ФССП России по Самарской области

В Тольятти руководство организации демонтировало автомобильную газозаправочную станцию после вмешательства судебных приставов.

— У мужчины, сдававшего земельный участок площадью 400 кв. м местной организации для оборудования газозаправки, не было документов на него, — сообщает ГУ ФССП России по Самарской области.

В собственности у него находились только близлежащие нежилые постройки, но распоряжаться землей без заключения договора аренды с местной администрацией он не мог.

Суд обязал организацию демонтировать торговый павильон, колонку и автоцистерну, но делать это она не торопилась. С руководства взыскали 50 тысяч рублей. Только после этого должник снес газозаправочную станцию.