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Общество6 октября 2022 12:04

Минздрав РФ предложил разрешить посещение поликлиник без полиса ОМС

Это нововведение упростит походы пациентов к врачам
Анастасия ФИЛАТОВА
Минздрав разработал законопроект о внесении изменений в правила ОМС

Минздрав разработал законопроект о внесении изменений в правила ОМС

Министерство здравоохранения РФ предложило упростить посещение поликлиник и больниц – разрешить пациентам не приносить с собой полис ОМС. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект.

Изменения хотят внести в правила обязательного медицинского страхования. Они позволят россиянам не предъявлять оригинал полиса ОМС при обращении в медицинское учреждение, пишет ФАН. В Минздраве считают, что это нововведение упростит посещение врача и сделает его удобнее.

Если законопроект примут, то пациентам больше не придется носить с собой полис ОМС. Достаточно будет запомнить его номер или распечатать штрих-код с портала государственных услуг.