В Самарской области фестиваль ГТО среди студентов пройдет 20 октября

За ошибки командам начисляются штрафные секунды. Фото: министерство спорта Самарской области

В четверг, 20 октября, в Самаре пройдет фестиваль ГТО среди студентов на территории спортивного комплекса "Маяк", расположенного на Костромском переулке, 15а.

— Участвовать будут студенческие команды по 6 человек в возрасте 18-29 лет, в каждой будет по 3 девушки и 3 парня, — рассказали в министерстве спорта Самарской области.

В спортивной программе разыгрывается личное и командное первенство по многоборью ГТО, командное первенство в эстафете "Гонка ГТО" и общекомандное первенство. Первый вид испытания включает в себя подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа, наклон вперед из положения стоя на скамье, прыжок в длину с места и стрельбу из электронного оружия.

Второе соревнование подразумевает, что участники на скорость прыгают в длину с места, сгибают и разгибают руки в упоре лежа, делают рывок или приседание с гирей, поднимают туловище из положения лежа, подтягиваются на перекладине. Время фиксируется, когда шестой участник пересекает финишную прямую.

За ошибки командам начисляются штрафные секунды. Команды, которые займут призовые места, наградят кубками, дипломами, медалями. Победители личного первенства получат ценные призы министерства спорта Самарской области. Также всем участникам вручается сувенирная продукция.