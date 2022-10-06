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Общество6 октября 2022 12:10

Сельское хозяйство и торговля: на чем зарабатывают самарские предприниматели

Самара вошла в топ самых предпринимательских городов России
Валентина ПОЛИКАРПОВА
11% самарцев выбрали предпринимательство в качестве основного средства заработка.

11% самарцев выбрали предпринимательство в качестве основного средства заработка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара оказалась в топе самых предпринимательских городов России. Соответствующий рейтинг предоставили в Финансовом институте РФ. Столица 63-го региона стала одним из пяти городов, где имеется большое количество предпринимателей.

Согласно исследованию, 11% самарцев выбрали свое дело в качестве основного средства заработка. Вместе с ними оказались самозанятые граждане. Еще 9% жителей областной столицы планируют открыть свой бизнес.

Что касается направлений предпринимательства, основное предпочтение бизнесмены отдают магазинам одежды и продуктовым, точкам продаж бытовой техники и прочим. На втором месте находятся точки общепита, на третьем – промышленное производство. Отмечается, что самарских бизнесменов также интересуют сфера красоты и фитнеса, сельское хозяйство.

Вместе с Самарой в список самых предпринимательских городов страны вошли Москва, Краснодар, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.