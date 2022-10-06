Сельское хозяйство и торговля: на чем зарабатывают самарские предприниматели

11% самарцев выбрали предпринимательство в качестве основного средства заработка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара оказалась в топе самых предпринимательских городов России. Соответствующий рейтинг предоставили в Финансовом институте РФ. Столица 63-го региона стала одним из пяти городов, где имеется большое количество предпринимателей.

Согласно исследованию, 11% самарцев выбрали свое дело в качестве основного средства заработка. Вместе с ними оказались самозанятые граждане. Еще 9% жителей областной столицы планируют открыть свой бизнес.

Что касается направлений предпринимательства, основное предпочтение бизнесмены отдают магазинам одежды и продуктовым, точкам продаж бытовой техники и прочим. На втором месте находятся точки общепита, на третьем – промышленное производство. Отмечается, что самарских бизнесменов также интересуют сфера красоты и фитнеса, сельское хозяйство.

Вместе с Самарой в список самых предпринимательских городов страны вошли Москва, Краснодар, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.