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Общество6 октября 2022 12:42

Через Госуслуги добровольцами на Донбасс записались уже 415 жителей Самары

Об этом сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Многие самарцы выразили желание отправиться добровольцами на Донбасс

Многие самарцы выразили желание отправиться добровольцами на Донбасс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через портал Госуслуг добровольцами на Донбасс за первые четыре дня записались уже 415 человек. Об этом журналистам сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

Военком отметил, что сейчас частичная мобилизация идет по графику, а завершить ее может только приказ главнокомандующего. Также он отметил, что план частичной мобилизации может быть скорректирован.

Алексей Вдовин рассказал о большом количестве самарцев, которые пожелали записаться добровольцами и отправиться на Донбасс. Для них на сайте Госуслуг появилась специальная форма.

- За первые четыре дня через эту форму было подано более 415 заявлений от жителей региона, - пояснил Алексей Вдовин.

Также военком сообщил, что с начала частичной мобилизации на специально организованную «горячую линию» поступило 721 обращение. Из них 318 – от самих мобилизованных.