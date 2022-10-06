Самарские компании одержали победу во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

Торжественное награждение победителей состоится уже в этом месяце. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Федеральная конкурсная комиссия определила 19 победителей конкурса «Экспортер года». Трое из них оказались участниками из Самарской области – это компании ООО «ВЭЛТ», ООО «АвтоГазТранс» и ООО «Услада».

ООО «ВЭЛТ» досталось сразу три призовых места: 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности», 3-е место в номинации «Прорыв года» и 2-е место в номинации «Ответственный экспортер ESG». ООО «АвтоГазТранс» получил 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (МСП), а ООО «Услада» – 1-е место в номинации «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)».

– Продукция самарских производителей интересна потребителям во многих странах. За прошлый год общий объем поддержанного экспорта составил 2,5 млрд рублей. За первое полугодие 2022 года он превысил 1,8 млрд рублей - это почти в 2,3 раза больше планового показателя, – отметил министр экономического развития региона Дмитрий Богданов. – Отрадно, что даже в непростых экономических условиях наши предприятия продолжают экспортировать и демонстрируют серьезные успехи, которые по достоинству оцениваются не только на уровне региона, но и всей страны в целом.

Торжественное награждение победителей состоится 20 октября 2022 года в рамках форума «Сделано в России».