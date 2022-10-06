Еще пять капитально отремонтированных вагонов привезут в Самару в октябре 2022 года

До конца 2022 года по ветке метро в Самаре будут ходить 26 обновленных вагонов Фото: администрация Самары

Завод холдинга «Метровагонмаш» обновит еще пять вагонов самарского метро. Они прибудут в столицу 63 региона уже этой осенью. Ориентировочная дата – третья декада октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Напомним, завод и МП «Самарский метрополитен» сотрудничают уже давно. Муниципальное предприятие не первый год отправляет в Санкт-Петербург устаревшие вагоны. Оттуда они возвращаются значительно обновленными. Ремонт продлевает срок службы подвижного состава еще на 15 лет. Специалисты преображают вагоны не только снаружи, но и внутри – ставят там современную «начинку». Все работы выполняются качественно и профессионально.

Планируется, что до конца 2022 года в Самаре по ветке метро будут курсировать уже 26 капитально отремонтированных вагонов.