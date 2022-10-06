Дмитрий Азаров посетит все военные части, где находятся мобилизованные жители Самарской области

Глава региона уже побывал в военных частях Самары и Тольятти / Фото: vk.com/azarovlife

Губернатор Дмитрий Азаров посетит все военные части Самарской области, где находятся мобилизованные. Он проверит, как устроен их быт и как проходит подготовка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 4 октября губернатор побывал в войсковой части, расположенной в Тольятти, а уже на следующий день – в Самаре. Он встретился с мобилизованными земляками и пообщался с ними. В пятницу, 7 октября 2022 года, глава региона отправится в часть Волжского района.

Планируется, что в течение недели Дмитрий Азаров посетит все части, где проходят боевое слаживание жители региона, призванные по частичной мобилизации. Он проверит условия проживания и питания. Особое внимание уделит качеству отопления в частях. Отметим, что все обращения мобилизованных оперативно отрабатываются.