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Общество6 октября 2022 13:19

Самарские таможенники пресекли ввоз крупной партии прегабалина в Московскую область

Сильнодействующее вещество вывезли из Казахстана
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Препарат находился среди других товаров. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Препарат находился среди других товаров. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни пресекли ввоз крупной партии сильнодействующих веществ. Их они обнаружили во время осмотра грузового автомобиля. Помимо товаров народного потребления, в нем оказалось около 8 кг препарата, содержащего прегабалин.

Согласно документам, товар везли из Казахстана в Московскую область.

– По данному факту усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – «Незаконное перемещение сильнодействующих веществ через Государственную границу РФ с Государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС», – рассказал начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков №1 Самарской таможни Денис Мясоедов.

Все материалы по делу были переданы в Средневолжское ЛУ МВД на транспорте для принятия решения.