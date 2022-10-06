Суд вынес приговор виновнику смертельного столкновения депутатского катера с лодкой семьи из Тольятти

Водителя катера приговорили к 2,5 годам колонии-поселения / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК

В четверг, 6 октября 2022 года, Ставропольский районный суд вынес приговор по делу о столкновении катера с депутатами и лодки с семьей Безруковых. Обвиняемым по нему проходил экс-госинспектор Жигулевского заповедника Максим Забиров. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России

Все случилось в июне 2021 года на Волге. Максим Забиров, управляя служебным катером, в котором находились депутаты, в районе полуострова Копылова нарушил правила движения. В результате он столкнулся с надувной лодкой, в которой была семья Безруковых с маленьким сыном. Глава семейства – Денис – от удара выпал за борт и утонул. Его тело нашли только спустя почти 10 дней.

Подсудимый признал свою вину. Ранее обвинение запросило для мужчины 4,5 года колонии общего режима, а его адвокат – условный срок. Суд назначил другое наказание. Максима Забирова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Кроме того, он должен будет выплатить супруге погибшего 700 тысяч рублей – компенсацию морального вреда.