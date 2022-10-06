Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 13:54

Осужденному из ИК-3 в Самарской области пытались передать игровые приставки

«Подарки» для сидельца нашли при досмотре машины
Анастасия ФИЛАТОВА
В незаконной посылке нашли более 20 телефонов, флешки и гарнитуры / Фото: УФСИН по Самарской области

В незаконной посылке нашли более 20 телефонов, флешки и гарнитуры / Фото: УФСИН по Самарской области

В Самарской области в исправительную колонию № 3 пытались провезти запрещенные предметы. Одному из осужденных хотели передать сотовые телефоны и игровые приставки. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСИН.

- При досмотре въезжающего в ИК автомобиля в поддонах были обнаружены 20 свертков. В полостях древесины нашли 26 сотовых телефонов, по 8 USB кабелей, адаптеров и гарнитур, две зарядки, две игровые приставки PSP и четыре CD-диска к ним, а также три флешки и два аккумулятора к телефонам, - отметили в ведомстве.

Все эти запрещенные предметы предназначались одному заключенному. До него «посылка» так и не дошла. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Водителю автомобиля грозит штраф.