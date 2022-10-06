Оперативники задержали наркокурьеров из Санкт-Петербурга с крупной партией мефедрона под Самарой

В ближайшее время задержанные отправятся на скамью подсудимых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить двух жителей Санкт-Петербурга. Мужчин подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Информацию сообщили в прокуратуре региона.

Оперативники задержали наркокурьеров в мае 2022 года на территории Ставропольского района. Под сиденьем и обшивкой автомобиля они обнаружили более 21 кг метилэфедрона и мефедрона. Оказалось, что задержанные везли наркотики из Брянской области в Новосибирск – там они планировали разложить их по закладкам.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Расследование завершено, все материалы переданы в Ставропольский районный суд Самарской области.