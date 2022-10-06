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Происшествия6 октября 2022 15:05

В Самаре женщина отправится в колонию за убийство сожителя

Нетрезвая дама ударила возлюбленного ножом, он скончался на месте
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Суд уже вынес самарчанке приговор

Суд уже вынес самарчанке приговор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице. Женщину признали виновной в убийстве своего сожителя. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Трагедия произошла во время распития спиртных напитков в квартире пары, расположенной в поселке Стройкерамика. Влюбленные поссорились, после чего пьяная самарчанка ударила возлюбленного кухонным ножом в область сердца. Он скончался на месте.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.