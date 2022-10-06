В Самаре женщина отправится в колонию за убийство сожителя

Суд уже вынес самарчанке приговор
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре суд вынес приговор местной жительнице. Женщину признали виновной в убийстве своего сожителя. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.
Трагедия произошла во время распития спиртных напитков в квартире пары, расположенной в поселке Стройкерамика. Влюбленные поссорились, после чего пьяная самарчанка ударила возлюбленного кухонным ножом в область сердца. Он скончался на месте.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.