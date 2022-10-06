Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с работодателями Самарской области

Совещание состоялось в четверг, 6 октября. Фото: Юлия Рубцова

В четверг, 6 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». Глава региона подчеркнул, что этот год стал сложным из-за несправедливых санкций. Их заметно ощутили промышленные, технологически развитые регионы, в том числе – Самарская область. Тем не менее, губерния успешно справилась со всеми задачами.

– Пришлось и технологии перестроить, и материалы, и логистические цепочки проанализировать. В целом экономика региона выдержала санкционный удар. Наиболее сложные месяцы с точки зрения падения индекса промышленного производства – это апрель-май. Но уже в августе этого года индекс промышленного производства составил 101% к аналогичному периоду 2021 года, – отметил Дмитрий Азаров.

Председатель Ассоциации Алексей Гусев заявил, что сегодня необходимо продолжать мониторинг ситуации на рынке труда, а также вести работу над расширением мер господдержки предприятий всех отраслей народного хозяйства. А руководитель управления федеральной налоговой службы по Самарской области Ольга Крикова призвала работодателей следить за своевременной уплатой налогов сотрудниками. Она отметила, что именно налоговые поступления являются залогом развития региона.

Участники заседания также обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации, налоговых льгот для предприятий, подготовки кадров и ситуации на рынке труда.