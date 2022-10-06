В Самаре устанавливают дорожные знаки перед перекрытием перекрестка улиц Ново-Садовой и Полевой

Некоторые знаки уже установлены, но пока находятся в чехлах. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к перекрытию участка в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. Дорогу закроют в связи со строительством станции метро «Театральная» уже в субботу, 8 октября 2022 года.

– Сейчас, перед очередным перекрытием, в приоритете – минимизация неудобств для горожан. Ведется установка необходимых дорожных знаков, аншлагов для пешеходов, информационных щитов для автомобилистов, а также работы по светофорному регулированию, оснащению светофорных объектов, – рассказали в администрации Самары.

В общей сложности будет установлено более 100 знаков. Некоторые уже размещены, но пока находятся в чехлах, чтобы не вводить автомобилистов в заблуждение.

В данный момент рабочие устанавливают опоры под знаки на проспекте Ленина. А в районе перекрестка в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой заводят питающий кабель для будущей строительной площадки.

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