Дмитрий Азаров обсудил с руководством ФКП «Самарский завод «Коммунар» ход выполнения гособоронзаказа

На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 6 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством ФКП «Самарский завод «Коммунар». Предприятие специализируется на производстве дымного пороха. На повестку дня было вынесено несколько вопросов, в том числе – ход выполнения госзаказа от Министерства обороны РФ.

В связи с большим объемом заказа предприятие увеличило мощность производства и сейчас нуждается в дополнительном персонале.

– Предварительная работа начата и достаточно активно. Центры занятости, министерство труда Самарской области, министерство промышленности региона подключились к тому, чтобы ваш запрос по подбору работников был полностью удовлетворен, – отметил Дмитрий Азаров.

Сегодня самарские специалисты, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, могут претендовать на отсрочку от призыва на военную службу. В их числе – сотрудники «Самарского завода «Коммунар». Работники, которые трудоустраиваются на завод и попадают под критерии частичной мобилизации, получают бронь.

– Мы включаем их в списки бронирования, которые отправляем в военные комиссариаты по Самарской области. В отделе кадров людям это все объясняется, оформляется. Дмитрий Игоревич, благодаря тому, что вы предвосхитили этот вопрос, у нас сейчас нет никаких сбоев, все четко работает, – рассказала директор ФКП «Самарский завод «Коммунар» Марина Галимова.