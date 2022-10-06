В Самаре экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Парк Хаус»

На месте ЧП работали спецслужбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 6 октября 2022 года, в Самаре произошло ЧП. В здании торгового центра «Парк Хаус» сработала пожарная сигнализация. Из помещения экстренно вывели 400 человек.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт в 18:11. Людей эвакуировали еще до прибытия пожарных.

К счастью, тревога оказалась ложной. Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что в здании пригорела пища. Инцидент произошел в комнате охраны, расположенной на первом этаже торгового центра.

Отметим, что ранее эвакуация потребовалась в доме на улице Советской Армии в Самаре. Утром 6 октября 2022 года в одной из квартир произошел пожар. Из здания вывели 10 человек.