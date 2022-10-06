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Происшествия6 октября 2022 17:35

В Тольятти лесничему грозит тюремный срок за хранение винтовочных патронов

Мужчина незаконно их приобрел и хранил для личных целей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ближайшее время горе-стрелок отправится под суд.

В ближайшее время горе-стрелок отправится под суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении более 100 винтовочных патронов. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что тольяттинец работает лесничим. Патроны были обнаружены во время обыска – их он хранил дома.

– В рамках предварительного расследования у жителя Тольятти было изъято 118 патронов калибра 5,6 мм (.22LR), – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что мужчина их приобрел и хранил «для личных целей». Прокурор Центрального района Автограда утвердил обвинительное заключение в отношении лесничего, в ближайшее время он отправится под суд.

Горе-стрелку грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.