Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 4:53

В Самарской области местный житель предстанет перед судом из-за того, что не послушал жену

Он расплатился чужой картой
Алена ПРОВКИНА
Мужчину предупреждала жена

Мужчину предупреждала жена

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель понесет уголовную ответственность за найденную карту на улице. Мужчина оплатил ей покупки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции поступила информация о пропаже банковской карты. Владелица заметила, что с нее произошло списание. Женщина предположила, что потеряла карту на улице, когда доставала телефон из кармана. Ущерб составил более 12 тысяч рублей. Оказалось, картой оплатили покупки в продуктовом и в аптеке.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, воспользовавшегося чужой картой. Мужчина признал свою вины и рассказал, что не послушал жену, которая предупреждала его о возможных последствиях. Возбуждено уголовное дело.