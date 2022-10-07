В Самарской области местный житель предстанет перед судом из-за того, что не послушал жену

Мужчину предупреждала жена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель понесет уголовную ответственность за найденную карту на улице. Мужчина оплатил ей покупки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции поступила информация о пропаже банковской карты. Владелица заметила, что с нее произошло списание. Женщина предположила, что потеряла карту на улице, когда доставала телефон из кармана. Ущерб составил более 12 тысяч рублей. Оказалось, картой оплатили покупки в продуктовом и в аптеке.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, воспользовавшегося чужой картой. Мужчина признал свою вины и рассказал, что не послушал жену, которая предупреждала его о возможных последствиях. Возбуждено уголовное дело.