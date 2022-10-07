Под Самарой мужчина хотел стать биржевым игроком и остался без миллиона рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло на территории Кинель-Черкасского района. Один из местных жителей столкнулся с мошенниками и остался без миллиона рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 39-летнему безработному мужчине поступило выгодное предложение от «брокера» торговой интернет-площадки. Неизвестный сообщил, что сельчанин может с легкостью заработать большие деньги. Необходимо только правильно их вложить, а после пожизненно получать приличные дивиденды, играя на виртуальной бирже.

– Подавшись на заманчивое предложение, потерпевший через интернет-сайт перевел мошеннику около 1 200 000 рублей. После этого неизвестный перестал выходить на связь, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Пострадавший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.