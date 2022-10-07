Воспитанники центра «Иволга» побывали в музее «Самара Космическая»

Ребятам рассказали все о космосе, ракетах и спутниках / Фото: Единая Россия

Воспитанники социального центра «Иволга» побывали в музее «Самара Космическая». Экскурсию для детей, которые остались без попечения родителей, организовали активисты федерального проекта «Крепкая семья». Его реализует «Единая Россия» при поддержке БФ им. Дмитрия Козлова.

Сотрудники музея рассказали воспитанникам «Иволги», каким был искусственный спутник земли 65 лет назад, где в Самаре собирают ракеты и за сколько минут можно долететь до космоса.

- Неслучайно нас называют «Самара космическая». Уверена, что ребятам очень понравилось, и они эту информацию будут передавать и своей семье, и своим детям, - отметила координатор проекта «Крепкая семья» в Самарской области, депутат губдумы Марина Сидухина.

По инициативе партпроекта в школах Самарской области введут специальные уроки. На них ребятам будут рассказывать о «космических» профессиях. Возможно, кто-то из них вдохновится и решит стать ракетостроителем, инженером, конструктором или пилотом.