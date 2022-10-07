В Самарской области в 2023 году приведут в порядок 373 двора и более 140 общественных пространств

Объекты должны сдать в эксплуатацию осенью следующего года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в следующем году запланированы масштабные работы по благоустройству. Регион получил субсидию в размере 1 млрд. 23 млн. рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на благоустройство 373 дворов и 141 общественной территории.

Как сообщили в региональном ЦУР, муниципалитеты заключат контракты в этом году, а осенью 2023 году площадки должны быть введены в эксплуатацию.

По данным властей, в 2022 году в регионе привели в порядок 318 дворов и 144 общественные территории. Дворы готовы на 100%, четыре общественные территории еще в работе. Работы на них будут завершены до конца года.

– Мы следим за подрядчиками, у нас сформированы комиссии. Совместно с муниципалитетами, с депутатами того или иного муниципального района или городского округа, совместно с ОНФ делаем выездные проверки по качеству, – рассказал министр ЖКХ и энергетики Самарской области Александр Мордвинов.

Он также отметил, что в течение трех лет объекты находятся на гарантии.