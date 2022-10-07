Дмитрий Азаров наградил лучших сотрудников самарского завода «Кузнецов»

Работников предприятия наградили за многолетний труд в двигателестроении / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В четверг, 6 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил лучших сотрудников ПАО «ОДК-Кузнецов», которое в этом году празднует 110-летний юбилей. Мероприятие прошло в рамках общего собрания членов Союза работодателей региона.

Почетные грамоты губернатора получили семь сотрудников предприятия. Среди них: замначальника производства ракетных двигателей Андрей Бурнаевский, который работает на «Кузнецове» более 35 лет; слесарь-сборщик коробок приводов и агрегатов газотурбинных двигателей Юрий Незнанов; шлифовщик лопаток ракетных и авиационных двигателей Гельезем Почтарь, чей стаж работы — 49 лет; старший мастер производства компрессоров газотурбинных двигателей Наталья Заикина. Последняя работает в отрасли свыше 45 лет.

Награждение лучших работников стало стартом мероприятий к 110-летию «Кузнецова». В пятницу, 7 октября, торжественно откроют обновленную доску почета предприятия. На 8 октября намечен семейный день «Сохраняя традиции» с экскурсией на производство. Вскоре на медиаэкранах монумента «Гордость, честь и слава Самарской области» начнут транслировать видеоролики о предприятии.

Основное торжество в честь юбилея завода состоится 17 ноября 2022 года. На нем сотрудникам вручат госнаграды. Всего в этом году планируется наградить более 250 работников предприятия.