Олег Мочалов покидает пост ректора самарского педуниверситета

Олег Мочалов руководил вузом с лета 2013 года / Фото: pgsga.ru

Олег Мочалов покидает пост ректора Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ). Последним его рабочим днем станет пятница, 7 октября 2022 года.

Насколько известно, уход Олега Мочалова не связан ни с истечением срока полномочий, ни с возрастом. Как пишет OBOZ.INFO, он решил сосредоточиться на научной работе. Олег Мочалов является доктором исторических наук, автором и соавтором свыше 150 научных и учебно-методических работ. Ректор намерен перейти на должность профессора университета.

Напомним, Олег Мочалов возглавлял вуз с июня 2013 года. Министерство науки и высшего образования РФ дважды утверждало его на пост ректора. Полномочия Олега Мочалова должны были истечь в декабре 2023 года, но он захотел уйти раньше.

Позже будут объявлены выборы нового ректора. Пока обязанности руководителя университета будет исполнять Светлана Бакулина. Она в последнее время трудилась на посту главы департамента по надзору и контролю в сфере образования.