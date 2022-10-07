Под Самарой находившийся в отпуске полицейский предотвратил ограбление ломбарда

Роман удерживал грабителя вплоть до прибытия оперативной группы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области бдительный полицейский предотвратил ограбление ломбарда. Мужчина заметил убегающего преступника и задержал его. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел некоторое время назад в Кинеле. Майор полиции Роман Акмаев находился в очередном отпуске и отправился по своим делам. Выходя из магазина он услышал крики о помощи. Мужчина обернулся и увидел злоумышленника, который убегал от сотрудницы ломбарда. Роман бросился на помощь.

– После непродолжительного преследования сотрудник полиции задержал мужчину и удерживал его до прибытия следственно-оперативной группы, – информируют в региональном ГУ МВД.

Задержанным оказался ранее судимый безработный 36-летний мужчина без определенного места жительства. Выяснилось, что он пришел в ломбард и попросил сотрудницу показать несколько золотых изделий. После этого преступник надел на палец кольцо, выбил входную дверь и выскочил на улицу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», он находится под стражей. Золотое кольцо стоимостью более 47 тысяч рублей вернули в ломбард.