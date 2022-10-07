В Самарской области вручили российские паспорта беженцам с Донбасса

Паспорта получили девять человек. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Еще девять человек, прибывших в Самарскую область из Донбасса, стали полноправными гражданами РФ. В четверг, 6 октября, они получили российские паспорта. Вручение документа прошло в торжественной обстановке – участники мероприятия приняли присягу гражданина России.

– Полностью поддерживаю ваш выбор. Быть гражданином России – не только честь, но и огромная ответственность. И не забывайте, что всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, – обратился к присутствующим врио начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД, полковник полиции Денис Сафаров.

Новоиспеченные граждане России приняли соответствующую присягу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Отмечается, что новоиспеченные граждане России получили гражданство в упрощенном порядке. Сотрудники полиции помогли им оформить все необходимые документы в максимально короткие сроки.

– Мы с нетерпением ждали получения паспортов, и я очень благодарна за помощь. Теперь хочу скорее закончить школу и поступить в колледж. Мечтаю стать полицейским чтобы в будущем также помогать гражданам, как сотрудники самарской полиции, – поделилась одна из участниц мероприятия Полина.