В Самарской области спасли попавшего в оросительный канал лося

Выбраться из "западни" лосю помогли егеря и сотрудники профильного департамента Фото: скриншот с видео

В четверг, 6 октября 2022 года, в районе сел Ягодное и Луначарский в Ставропольском районе произошло ЧП. Там в оросительный канал попал лось. Самостоятельно выбраться оттуда он не мог.

- Местные жители сообщили о происшествии егерю около 11 часов дня. Затем информацию передали начальнику западного ТО департамента Олегу Иванову. Тот организовал спасательную операцию по вызволению лося из канала, - рассказали в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.

Специалисты совместно с егерями охотничьих хозяйств соорудили деревянный трап, по которому лось смог сам подняться из канала. Операцию по вызволению сохатого засняли на видео. К слову, животное благодарить спасителей не стало и поспешило убежать в ближайший лес.