«Жигулевскую долину» вновь признали одним из лучших технопарков России

"Жигулевская долина" заняла 3 место в первой группе "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка"

«Жигулевская долина» в очередной раз стала одной из лучших технопарков России. Она вошла в тройку лидеров VIII национального рейтинга технопарков Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ страны (АКИТ РФ). Об этом стало известно на форуме «Инфраструктура инноваций» в Москве.

- «Жигулевская долина» вновь признана одним из лучших технопарков России. Мы благодарны федеральным коллегам за столь высокую оценку деятельности управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым и работы управляющей компании технопарка, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

От технопарков России на участие в рейтинге было подано 133 заявки. Допуск получили 33 инновационных проекта из 21 региона страны. «Жигулевская долина» заняла третье место в первой группе (А+) - «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка». Она уступила только двум столичным технопаркам: «ЭЛМА» и «Полюс».