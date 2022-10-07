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Происшествия7 октября 2022 8:27

Под Самарой девушка на иномарке пострадала после столкновения с грузовиком

Пострадавшую госпитализировали
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Авария произошла днем 6 октября в Новокуйбышевске. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Авария произошла днем 6 октября в Новокуйбышевске. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло днем 6 октября в Новокуйбышевске. Там столкнулись иномарка и грузовик, пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, авария произошла в 16:30 на улице Осипенко. 65-летний водитель «МАЗ» напротив дома №18 поворачивал налево. Он не уступил дорогу «Renault Sandero», за рулем которого была 27-летняя девушка.

– После ДТП водителя легкового автомобиля госпитализировали в лечебное учреждение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что водитель грузового авто за последний год 8 раз нарушал ПДД. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.