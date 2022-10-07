В Самарской области 6 октября 2022 года столкнулись отечественная легковушка и КАМАЗ

Авария произошла в Безенчукском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем в четверг, 6 октября 2022 года, в Самарской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. КАМАЗ и «Калина» столкнулись в Безенчукском районе, пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по региону, 72-летний житель Новокуйбышевска ехал на «Лада Калина» по автодороге «Самара – Волгоград» – ст. Звезда со стороны дороги «Самара – Волгоград». Примерно в 8:40 он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом под управлением 36-летнего мужчины.

– В результате ДТП 86-летняя пассажирка легкового авто была госпитализирована в медицинское учреждение, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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