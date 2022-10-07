В Самаре инспектор ДПС помог родиться малышу

Молодой отец встретился с полицейским и поблагодарил за отзывчивость и помощь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ДПС в Самаре помогли появиться на свет еще одному малышу. Благодаря их помощи беременная женщина вовремя попала в роддом, и у нее родилась здоровая девочка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось утром 1 сентября 2022 года на посту ДПС на Южном шоссе. В тот день там нес службу лейтенант Максим Букетов. В какой-то момент к нему обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что в такси находится его беременная жена. Ей нужна была срочная медпомощь. Супруги переживали, что не успеют добраться до роддома, и боялись, что потеряют ребенка.

Инспектор пересадил семейную пару в патрульный автомобиль и, включив спецсигналы и проблесковые маяки, рванул в медучреждение. Он был на месте уже через 12 минут. Полицейский успел вовремя. Женщина родила спустя 20 минут после прибытия в приемный покой роддома. У нее появилась на свет девочка.

Мама новорожденной поблагодарила инспектора ДПС через сервис приема обращений, а молодой отец и старший брат малышки лично встретились с Максимом Букетовым. Они выразили ему искреннюю признательность за отзывчивость и помощь. Тот, в свою очередь, передал им подарок с символикой ГИБДД и пожелал благополучия всей семье.